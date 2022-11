Bahnverkehr nach Gaming trotz Sanierung eingestellt

Seit die ÖBB den Bahnverkehr nach Gaming eingestellt hat - zuvor aber eine Menge Geld in die Sanierung der Strecke zwischen Scheibbs und Neubruck gesteckt hatte - wurde die Bahn sangundklanglos zwischen Scheibbs und Kienberg eingestellt. Der dort befindliche Umladeplatz für Holztransporte zwischen Straße und Ladegleis ist vereinsamt… Der LKW Verkehr auf der B25 (inclusive der Holztransporte) ist extrem angestiegen.

Was auch an den Spurrinnen entlang der B25 deutlich zu merken ist. Das LKW Fahrverbot ausgenommen zu den Ziel- u Quellgebiet wird konsequent ignoriert. Es mag den Anschein erwecken, als ob die Frächterlobby an dem heissdiskutierten Thema Verkehrsreduktion, Reduktion von Umweltbelastung (Diesel, Feinstaubbelastung etc) nicht sehr interessiert scheint. Bzw. dass die ÖBB das Thema Güter auf die Schiene ignoriert….

Ich denke da an die Bewirtschaftung der Güterschuppen an den Bahnhöfen, die erstens Arbeitsplätze gebracht und zweitens den Kreuz- und Querverkehr nicht nötig gemacht haben….

Dr. Karl H. Exinger, Scheibbs