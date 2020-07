Baudirektor und Beirat im Schussfeld.

Ein Baudirektor, will man meinen,

sollt‘ Bau und Bürgerwunsch vereinen.

Soll Schützenswertes stets erhalten,

behutsam unsre Stadt gestalten.

Es ist daher besonders schwer:

Wo nimmt man den Experten her,

der diese Fähigkeit besitzt,

fragt sich der Bürger, überspitzt.

Dies gilt es nach den vielen Klagen,

vermehrt besorgt zu hinterfragen.

Und hat schon jemand nachgedacht,

was Nützliches der „Beirat“ macht,

der „Ja“ und „Amen“ stets nur sagt,

ist auch der Bau noch so gewagt!

Und erst das „hohe Denkmalamt“

prägt das Geschehen insgesamt.

Es fällt nach langem Studium

echt kunstvoll noch im Liegen um!

Man meint, so ist die Lage nicht?

Na dann, belächelt mein Gedicht!

Willibald Zach, Krems, zu den Debatten über „Bausünden“ (Schillerstraße, Alte Schmiede in Stein, …) in der Stadt Krems