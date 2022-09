Baumkahlschlag - für einen Radweg in St.Andrä-Wördern

DEREINST war es eine lieblich anmutende Allee - mit HEUTE ist diese Idylle gestorben.

Bäume sind soziale Wesen: Dichter schreiben, geradezu, Hymnen über sie, manche umarmen sie sogar. Jeder von uns liebt und braucht die Bäume. Aber, neuerdings, werden die lebendigen Schatten- und Sauerstoffspender kaltblütig beseitigt - müssen einem, in naher Zukunft, kaum frequentierten Radweg, weichen. Diese Liquidierung - einzigartig brutal in, ihrer, Vorgehensweise wirft dunkle Schatten auf die Verantwortlichen - hunderte Schritte zurück; wird mit, schier, bodenloser Ignoranz die Thematik Klimaschutz mit Füßen getreten. Dieser Akt von Rohheit ist nicht wieder gut zu machen - uns bleibt, tränenvoll, die Augen zu schließen, und das Meer nicht mehr zu hören, weil ihr Rauschen auf ewig verstummt ist.

Viel schön, viel schön ist unser Wald!

Dort Nebel überall,

Hier eine weiße Baumgestalt

Im vollen Sonnenstrahl

Lichthell, still, edel, rein und frei,

Und über alles fein! –

O aller Menschen Seele sei

So lichthell und so rein!

Auszug - Gedicht von Matthias Claudius

"Der größte Feind des Baumes ist der Mensch." - Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet