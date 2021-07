Wenn man sich die Vorgangsweise zu dieser Thematik anschaut, kommt einem das Gruseln, wie mit Immobilieneigentümern umgegangen wird und wie viel Obrigkeitsdenken bei manchen Leuten durchschlägt. Vzbgm. Dr. Falb meinte, es handle sich bei den Betroffenen lediglich um deren wirtschaftliche Interessen. Na, er soll halt auch einmal bei seinen Fraktionskollegen, die Unternehmer sind, nachfragen. Die leben ja auch nicht vom Draufzahlen. Nur dort ist es egal. Auf die Immobilieneigentümer hackt man hin, weil leider diese Gruppe in Österreich nicht wahlentscheidend ist. Populisten gibt es in allen Parteien! Deshalb gibt es für Vermieter auch keine Coronaentschädigung!

Was nun die geheime Abstimmung anbelangt, muss man schon sagen, was sind das für Gemeindemandatare, die sich nicht zu ihrer Meinung stehen trauen? Aus dem Schützengraben mit verdecktem Visier den Mitbürgern etwas hinaufzudividieren ist keine Kunst. Wenn man wieder gewählt werden möchte, wäre etwas mehr Zivilcourage bei der eigenen Meinung angebracht. Die Macht ist nur vom Wähler geliehen!

In sich hat es aber der Gestaltungsbeirat, dessen Auswirkungen von allen Gemeindemandataren - die dafür gestimmt haben - sicher nicht zu Ende gedacht wurden. Der Gestaltungsbeirat soll die Bürgermeisterin beraten. Wozu gibt es fachkundige Gemeindebedienstete? Oder taugen die nichts? Der Gestaltungsbeirat besteht aus nichtamtlichen Sachverständigen. Wer wählt diese nach welchen fachlichen Kriterien aus? Die Frau Bürgermeister wird nur ihr „wohlgesonnene Personen“ nehmen. Aufgrund der Gemeindeautonomie endete der Instanzenzug beim Gremium Stadtrat und es änderte sich in der Sache nichts. Jetzt wird man halt als demokratiepolitisches Feigenblatt, wenn man ein Bauvorhaben nicht genehmigen möchte, sagen, der Gestaltungsbeirat hat so entschieden. Das hätte man billiger auch haben können, denn wenn es das Ortsbild beeinträchtigt, war es jetzt schon zu untersagen.

Eine Geschäftsstelle muss laut Gemeinderatsbeschluss eingerichtet werden. Das bläht den Verwaltungsapparat auf und kostet etwas. Normalerweis haben sich die Wirtschaftskämmerer über die überbordende Verwaltungs in Österreich immer beklagt. Den Aufwand der Geschäftsstelle trägt das Bauamt, die Honorarnote für den zu bestellenden Sachverständigen im Verfahren berappt der Bauwerber. Bis dato hat der Bauwerber nur Kommissionsgebühren bezahlt. So wie das Wasser, die Müllabfuhr wird auch das Bauverfahren teurer.

Stichwort Kosten. Die Frau Bürgermeister hat anlässlich des zu beschließenden Bebauungssplanes erklärt, die Stadtgemeinde wäre juristisch ausgezeichnet beraten. Jetzt frage ich mich schon, arbeiten deren Rechtsanwälte etc. um Gottes Lohn oder bekommen diese aus der Gemeindeschatulle und somit aus Steuergeld ein Honorar? Der einfache Bürger muss ja auch auf gleicher fachlicher Ebene entgegentreten. Das kann er nur wenn er sich auch einen Anwalt auf eigene Kosten nimmt. Ist das die Waffengleichheit, die die Politik anstrebt?

Ich sage das deshalb, weil Vzbgm. Holzer vom Aushebeln der Demokratie durch einen Einzelnen spricht. Demokratische Elemente kann ich in dem Schritt der Stadtregierung keine erkennen. Die Mitglieder des Gestaltungsbeirates wählt die Frau Bürgermeister aus, bestellen im Verfahren tut sie das Bauamt, der Begriff Anrainerrechte kommt gar nicht vor und bezahlen darf gottergeben der Bauwerber. Das ist wieder ein Schritt in Richtung Entmündigung des Bürgers. Hat nicht eben die ÖVP immer vom selbstständigen Menschen gesprochen?

Franz Huber, Stockerau