Begrünung kühlt ab.

In den letzten Jahren sind in Krems unzählige Bäume und Grünflächen der Bodenversiegelung zum Opfer gefallen. Ein Beispiel: die Landesgalerie in Stein. Wurde in der Planungs- und Bauphase der rasant fortschreitende Klimawandel noch unterschätzt, haben die Verantwortlichen reagiert und die richtigen Konsequenzen gezogen. Die Initiative dort ist bemerkenswert. Die Hitze-Insel wird abgekühlt, es werden Bäume gepflanzt und Grünflächen angelegt. Trinkwasserbrunnen und Nebeldüsen sollen folgen.

Der Ende Mai veröffentlichte KlimaStatusBericht Österreichs bestätigt diese Vorgangsweise als echtes Klimaschutz-Modell eindrucksvoll. Speziell in unserer Region sind die durchschnittlichen Jahres-Temperaturen bereits um mehr als 2 Grad gestiegen, im Juni 2019 gar um 5,5 Grad.

Das Grünprojekt NÖ Galerie sollte Krems noch ein Beispiel geben. Erst jüngst ist die Stadt Krems als Klima-Energie-Modell-Region (KEM) in die nächste Weiterführungsphase übergegangen, und es gibt die Möglichkeit, einiges für den Klimaschutz umzusetzen – so auch Projekte wie „25.000 Bäume für Krems“.

Zusätzliche Vorbildwirkung hat am Museumsplatz die Umsetzung der Straßenverkehrsordnung. Der Autoverkehr hat sich bei Tempo 20 den Gegebenheiten der Umgebung anzupassen, was auch für die allgemeine Verkehrsproblematik in der Altstadt gelten sollte.

Krems als „Green City“: Nehmen wir diese Herausforderung an! In zahlreichen vergleichbaren Städten werden bereits höhere Hürden überwunden.

Ing. Herbert Malek, Krems