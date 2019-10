Der Erlebnismuseumsverein Schönbach hat insgesamt 8 Mitarbeiter (Teilzeit) und davon einen „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“. Grundsätzlich nach aller Anfang Skepsis meinerseits hat sich unser David sehr gut entwickelt. Er ist voll integriert und verrichtet seit fast 5 Jahren selbstständig viele Tätigkeiten. Sein Spezialfach ist inzwischen das „Einflechten von Thonetstühlen – Wiener Geflecht“, Führungen im Wäschepflegemuseum bis hin zu Kassiertätigkeiten.

Was vielleicht Kleinbetriebe vor einer Einstellung abschreckt ist einfach diese überbordente Bürokratie. Nach dem erhaltenen Feststellungsbescheid darf man ja nicht verabsäumen jährlich einen Antrag auf Fortführung der Zuwendung (Förderung) zu beantragen – übersieht hier der Betrieb (und die meisten haben keine Personalabteilung wie Großkonzerne ala Spar) eine Frist dann schlägt das Beamtentum gnadenlos zu. Im ersten Jahr (2016) wurden wir noch darauf aufmerksam gemacht eine Frist eventuell zu übersehen (hier war das Ministerium noch SPÖ geführt – böse der hier Böses denkt), 2017 haben wir fristgerecht daran gedacht, 2018 (FPÖ geführtes Ministerium) haben wir es übersehen. Böses Erwachen nach der Jahresabrechnung.

Verlust für den Verein von über € 3.000,-- / trotz mehrmaligen Versuchen meinerseits um eine gütliche Lösung war es bis heute nicht möglich die eigentlich uns zustehende Zahlung zu erhalten. Dabei wäre dies so leicht zu lösen für alle betroffenen Betriebe. Ständig spricht die Politik (egal welcher Farbe) von Abbau des Bürokratismus, von der Digitalisierung etc. – nur praktiziert wird seitens der Behörde schon was anderes. Das Sozialministerium kann jederzeit auf die Daten von der Krankenkasse zugreifen. Einfach ein Tool programmieren wo nach Erteilung der Bewilligung für Zuzahlung das Ministerium ein Hakerl macht.

Sollte sich der Dienstgeber von seinem Mitarbeiter trennen wird dieser automatisch bei der Gebietskrankenkasse abgemeldet und Hakerl erlischt. Alleine mit dieser einfachen Maßnahme würden sich einige Betriebe in Österreich viel Arbeit und Ärger ersparen. Es ist ja nicht so, dass wir Betriebe keine Lösungsansätze hätten. Mich persönlich würde ja brennend interessieren was mit unseren € 3.000,-- passiert ist, welche ja für das Jahr 2018 zur Auszahlung budgetiert waren. Schelmisch gedacht wird wenigstens hoffentlich die jetzige AMS Kampagne für die Schaffung von 1.400 zusätzlichen Arbeitsplätzen bis Jahresende für Menschen mit besonderen Bedürfnissen finanziert.

Franz Höfer, Obmann & GF Erlebnismuseumsverein Schönbach

Leserbrief zum Artikel