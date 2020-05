Behörde war tatenlos.

Die aktuelle Situation der Ortseinfahrt in Albrechtsberg gehört dringend geändert. Wie von Ihnen berichtet, ereignete sich am 28. April ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Quad-Fahrer vor der Ortseinfahrt in Albrechtsberg (von Purk kommend). Damit ist leider geschehen, was geschehen musste. Vor der Ortseinfahrt befindet sich eine Betriebsausfahrt der Firma Köck. Hier gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, und so rauscht der Verkehr immer zügig vorbei, oftmals mit den erlaubten 100 km/h. Dass das auf Dauer nicht gut geht, war meiner Lebensgefährtin und mir, den Anrainern, der Gemeinde und der zuständigen Behörde bekannt.

An den Amtsleiter der Gemeinde habe ich im Dezember 2019 eine Mail verfasst mit der Bitte um Versetzung der Ortstafel vor der Betriebsausfahrt, um vorrangig die Geschwindigkeit des Verkehrs vor unserem Haus zu drosseln, und so meine Kinder zu schützen. Der Amtsleiter hat meine Mail an die zuständige Verkehrsabteilung weitergeleitet. In der Vergangenheit hat die Gemeinde laut eigener Angabe bereits mehrfach vergeblich versucht, die Ortstafel vor die Betriebsausfahrt zu versetzen, jedoch gab es dazu keine positive Rückmeldung (Bescheid der Verkehrsabteilung).

Warum sich das so schwierig gestaltet, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass der Unfall zu den letzten in unserer Ortseinfahrt zählt.

Stefan Hackl, Albrechtsberg, zum Bericht „Quad-Fahrer als Unfallopfer“