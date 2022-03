„Belästigung de facto nicht möglich“

Vorweg möchte ich festhalten dürfen, dass ich mit dem Betreiber der gegenständlichen Anlage weder persönlich bekannt, noch wirtschaftlich verbunden bin. Ich kenne allerdings ,den Scheiblingstein’ und dessen Umgebung seit vielen Jahren, früher als Wanderer, zuletzt auch als Bogenschütze.

Nun – soweit ich den Artikel verstehen konnte, werden in diesen Zeilen Vorhaltungen gegenüber dem Betreiber und den sportausübenden Benutzern artikuliert, die ich so nicht unwidersprochen lassen will. Dazu in Stichworten:

Zitat: ,Der 3D-Bogenparcours in Scheiblingstein lockt täglich viele Schützen an – zum Leid der Anrainer. Spaziergänger werden bedroht, Grünflächen werden zu Parkplätzen umfunktioniert und Parcoursbenutzer hinterlassen Fäkalien sowie Abfall im Gebüsch.’

Allein in diesem Abschnitt lassen Sie jegliche journalistische Sorgfalt vermissen, in dem Sie eine Formulierung wählen, die den Schluss nahelegen, dass es sich um Tatsachen handeln muss. Nach meiner Beobachtung ist aber eher das Gegenteil der Fall, beziehungsweise scheint es sich um Behauptungen zu handeln, die, wenn sie so vorgefallen wären (z.B. Bedrohung) einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllen würden.

Auch die behauptete Zweckentfremdung von Grünflächen als Parkplätze erscheint mir überaus unwahrscheinlich, und somit vorgeschoben, ist doch der eigens vom Parcoursbetreiber geschaffene Parkplatz für seine Gäste, von der Entfernung her, der bei Weitem günstigst gelegene Ort, um den Parcours zu erreichen.

Bezüglich Fäkalien und Abfall darf ich verwundert anmerken, dass der/die Bogenschütze:in in der Regel überaus achtsam mit der Natur umgeht, zumindest die, die ich kenne, handhaben das so, so wie ich persönlich auch. In einem muss ich Ihnen Recht geben, ja ich habe auch schon Müll in den Wäldern rund um den Scheiblingstein gefunden, zumeist aber auf Wanderwegen, die wir Bogenschützen hin und wieder kreuzen, in der Regel aber nur wenig begehen müssen.

Ich pflege dann aber kein großes Aufheben darum zu machen, sondern nehme auch schon mal eine Flasche, oder Dose mit, welche ich dann in den, vom Betreiber für sein Publikum an den Labestationen aufgestellten Müllbehältern, entsorge.

Zitat: ,Generell wurde der Parcours viel zu dicht an das Wohngebiet gebaut’. Das ist schlichtweg unsinnig, und wäre für Sie als Redaktion mit einer Minimalrecherche via ,Google Maps’, oder noch besser durch eine Recherche vor Ort, zu relativieren gewesen. Tatsächlich liegt der ’,siedlungsnächste Punkt der gesamten Anlage gut und gerne deutlich mehr als 100m von den nächstgelegenen Anwesen entfernt, getrennt durch üppige Waldstreifen, und darüber hinaus durch die Tullner Straße. Angesichts dieses Settings ist eine optische oder akustische Belästigung de facto nicht gegeben oder möglich.

Bezüglich allfälliger Sicherheitsbedenken darf ich erwähnen, dass keine einzige Schussbahn, wenn ich das so nennen darf, in Richtung von Anwesen und/oder Wanderwege kreuzend ausgelegt ist. Darüber hinaus sind bei jedem Ziel üppige Vorrichtungen verbaut (Back Stops) welche einen allfälligfehlgeleitenden Pfeil sicher einfangen.

Im Weiteren ist der/die Bogenschütze:in für die Folgen seines Schusses verantwortlich, und Sie können mir glauben, dass dies von diesen wahrhaft ernst genommen wird.

In diesem Sinne, darf ich mir ein wenig mehr journalistische Ausgewogenheit wünschen, und verbleibe allen beteiligten Anwohnenden, Wandernden, und Bogenschießenden ein freundschaftliches Miteinander wünschend, und den allseits bekannten freundlichen Grüßen.“

Ingmar Schleifer, Wien

Leserbrief zu den Artikeln in der Causa Bogenparcours Scheiblingstein, zuletzt " Scheiblingsteiner Bogenpark im Visier der Anrainer ".