Betroffene zu Wort kommen lassen.

Ich finde es sehr hilfreich, wenn in Debatten, wo es um die Frage geht, ob etwas diskriminierend wirkt oder nicht, persönlich Betroffene selbst zu Wort kommen. Ich kenne einen dunkelhäutigen jungen Burschen aus Angola, der einige Zeit hier in Waidhofen lebte. Ihm ist damals der schwarze Kopf auf dem Wappen aufgefallen und die Frage, warum die Stadt wohl diesen Kopf auf ihrem Wappen trägt, beschäftigte ihn sehr. Da fiel mir auf, dass ich keine Ahnung hatte über den Ursprung des Wappens. Bei meiner Recherche im Internet habe ich erfahren, dass es bloß verschiedene Vermutungen darüber gibt, warum die Freisinger diesen Kopf in ihrem Wappen trugen. Das Ergebnis befriedigte meinen Freund nicht sehr. Als ich nun über die aufgeflammte Diskussion über das Wappen las, bat ich ihn, mir ehrlich seine Meinung darüber zu sagen, wie dieser schwarze Kopf auf ihn wirke.

Er antwortete mir, dass es ihm komisch vorkomme und er sich wünschen würde, dass es eine einleuchtende Erklärung über die Gründe gebe, warum dieser Kopf dargestellt wird. Als ich ihm das Argument von Bürgermeister Krammer nannte, wonach die Darstellung nicht diskriminierend sei, weil der Kopf ja gekrönt sei, schrieb er mir als Antwort: „Die Krone auf dem Kopf lässt mich denken, dass er Autorität hat. Aber wie kann ein Schwarzer in einem weißen Land Autorität haben?“ Der gekrönte schwarze Kopf ist anscheinend so weit weg von der Realität, die schwarze Menschen in unserem Land erleben, dass sie es sich schwer vorstellen können, dass dies zu ihrer Ehre geschieht. Wenn es dann auch keine wirkliche Erklärung gibt, warum diese Darstellung gewählt wird, weckt das Verunsicherung. Ich bin deshalb zur Meinung gekommen, dass es angebracht wäre, auf das Bild des gekrönten schwarzen Kopfes im Wappen der Stadt zu verzichten.

Nachdem niemand weiß, was diese Darstellung bedeuten soll, kommt es mir nicht sehr sinnvoll vor, daran festzuhalten, wenn es auf der anderen Seite für schwarze Menschen irritierend wirkt. Traditionen zu bewahren hat nur dann Sinn, wenn sie eine Bedeutung für die Gegenwart haben. Fehlt diese Bedeutung, sollte man sich ohne schlechtem Gewissen davon verabschieden.“

Roswitha Bramauer zum Bericht "Stadtwappen und Inschrift: Kritik in Waidhofen/Ybbs"