"Bevölkerung zur aktiven Mitgestaltung einladen"

Ich möchte dem Vizebürgermeister Maurer keine absichtliche Täuschung unterstellen, bin aber einigermaßen verwundert über seine Vergesslichkeit, behauptet er doch, unser Vorschlag sei nicht mit der Gemeinde abgesprochen worden, obwohl ich ihm und Bürgermeister Laister unseren Planentwurf am 1. Juni 2022 persönlich vorgelegt und ausführlich erläutert habe. Außerdem würde ich meinen, dass man sich vor einer Beratung der Angelegenheit nicht verstecken müsste, hätte man tatsächlich “bereits seit einigen Jahren an Konzepten für die Neugestaltung des Bereichs” gearbeitet. Jedenfalls ist das Thema von immenser Bedeutung für die zukünftige Entwicklung unserer Stadt, weshalb die Bürgerliste GERMS die Öffentlichkeit und den gesamten Gemeinderat zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Beratungen miteinzubinden versucht. Es wäre angebracht, die Bevölkerung zu einer aktiven Mitgestaltung im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses einzuladen, wie das zuletzt zB. in Schwarzenau gemacht wurde.

Stadtrat DI (FH) Markus Kienast, Bürgerliste GERMS

