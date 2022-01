Vielen Dank für diesen Artikel, der sehr viele Facetten beleuchtet. Das Problem mit der Bevölkerungsentwicklung im Waldviertel beginnt bei der sogenannten Baulandhortung. Eigentümer:innen von unbebautem Bauland im Ortsgebiet wollen die Gründe für nachfolgende Generationen aufheben. Diese wollen aber zunehmend nicht mehr den vererbten Baugrund, häufig in unmittelbarer Nachbarschaft zu den "Alten". Sie suchen einen besseren, denn teuer ist er im Waldviertel nach wie vor nicht. Haben Sie einen gefunden, kaufen sie den auch günstigen Nebengrund gleich dazu, damit auch "wirklich Platz" ist und die Nachbarn nicht zu nahe sind.

Die Folge dieses Teufelskreises sind aussterbende Orte und Ortskerne, während an den Ortsrändern der Kleinstädte die Zersiedlung grassiert. Die Hauptwohnsitzer werden seit Jahrzehnten trotzdem weniger, die Gemeinde hat also weniger Geld für immer längere Infrastruktur in Form von Leitungen und Verkehrswegen (Gehsteige, Radwege etc..). Nicht zuletzt wird die Erschließung mit Öffentlichem Verkehr zB für Arbeits- und Schulwege in zersiedelten Ortschaften immer schwieriger und unattraktiver.

Die Menschen bleiben (ihr Leben lang?) vom klimapolitisch bedingt immer teurer werdenden Autoverkehr abhängig. Womit wir beim Thema Lebensqualität wären. Das Leben am Land "im Grünen" wird nach wie vor zunehmend von Parkplätzen und dadurch zunehmendem Autoverkehr auch optisch getrübt. Kinder aus den Siedlungsrändern gehen kaum mehr zu Fuß oder fahren Rad in die Schule. Der Weg ist zu weit und zu fad geworden, der dadurch entstehende Autoverkehr zu gefährlich. Dabei gehören auch schöne und belebte Ortskerne zur Lebensqualität. Das ist nämlich das, was größere Städte auch attraktiv (messbar durch Zuwanderung) macht: kurze Wege, und nicht nur das "Parkpickerl" ... Lebensqualität ist nicht nur das Einfamilienhaus mit 200m² Wohnfläche, Spielplatz und Pool im Garten, für das man sich ev. bis in den Ruhestand verschulden muss.

Es braucht auch intakte, attraktive Orte. Weniger Autos, auch auf Parkplätzen, sind ein Schlüssel dazu - man denke nur an die Orte, die wir gerne im Urlaub besuchen. Mittelfristige Orts- und Gemeindeentwicklung im Waldviertel muss wieder mehr werden als nur Zersiedlung und Parkplätze. Denn gegen die Abwanderung hat diese Praxis der letzten Jahrzehnte offenbar nichts gebracht. Dazu muss es auch einmal der Baulandhortung an den Kragen gehen, bspw. mittels Bauzwang innerhalb einer Frist. Dazu sind Gemeinde- und Landespolitik eigentlich bereits seit Jahrzehnten gefordert. Es geht auch um das Klima und damit die Lebensqualität der Zukunft! Und letztlich: ja, Nebenwohnsitzer:innen halten das Waldviertel auch am Laufen und sollten den Gemeinden mehr bringen.

David Wurz-Hermann, Wien/Heidenreichstein