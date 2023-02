„Bezug zu den Bürgern verloren“

In St. Pölten wurden bei der Landtagswahl 2023 fast neun Prozent von Rot und Schwarz verloren! Die Unzufriedenheit der St. Pöltner hat sich mit dem rot-schwarzen Paarlauf in der Stadtpolitik im Wahlergebnis eindeutig ausgedrückt. Noch am Wahlabend wurde Landeshauptfrau-Stellvertreter Schnabl als Sündenbock gefunden und ausgetauscht.

Wahrer Grund: Wir Bürger von der Stadt St. Pölten werden nicht mehr gehört, nicht einbezogen, es wird über uns drübergefahren mit:

einem hässlichen, autofreien Domplatz mit vier kläglichen Bäumen am falschen Platz und damit verbunden einer sterbenden Innenstadt

einem Europaplatz mit sündteurem Kunstobjekt, scheinbar als Entschuldigung, mitten im Verkehrschaos. Wer wird hier verweilen wollen?

einem unerträglichen Baummord von 15 wunderschönen Bäumen für das KIKULA, welches an jedem anderen Standort auch gepasst hätte!!!

Der Baummord wird demnächst in der Julius-Raab-Promenade fortgesetzt.

Baumsterben für die WWE- Gründe im Norden zwischen Auhofstraße und Traisen.

einem überzogenen Sicherheitszentrum am Eisberg, obwohl man den Menschen dort 1.500 Bäume und Naturerlebnis versprach.

einer unnötigen S 34, die wertvolle Natur und landwirtschaftliche Böden vernichtet.

einem Masterplan, der alle noch zur Verfügung stehenden freien Flächen möglichst rasch mit Wohn- und anderen Objekten zubetonieren will, um die Stadt nicht organisch wachsen zu lassen, sondern sie ungesund aufzublasen. Vorher eine taugliche Verkehrsplanung zu erstellen, hat man vergessen!

Das alles waren offensichtlich die Hauptgründe für das Wahldebakel am vergangenen Sonntag. Ein Bürgermeister, der den Bezug zu seinen Bürgern verloren hat?

Was ist seine Verantwortung?

Ulli Nesslinger, St. Pölten

NÖN-Leserin über das Wahldebakel von SPÖ und ÖVP bei der Landtagswahl in der Landeshauptstadt.

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.