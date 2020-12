Heute habe ich das Ergebnis meines Antikörper-Tests bekommen. Positiv! Das heißt, ich hatte Corona! Am 4.11. hatte ich hohes Fieber, Durchfall und Appetitlosigkeit. Die Ärztin meinte, eine Darmgrippe! Es dauerte drei Wochen und es ging mir echt schlecht. Ein PCR-Test in einem Ärztezentrum am 11.12. ergibt „negativ“. Doch man empfiehlt einen Antikörper-Test! Ich möchte die Leser hinweisen, dass nicht nur die Lunge, sondern auch der Verdauungstrakt betroffen sein kann.

Bis heute habe ich Erschöpfungserscheinungen und Schwierigkeiten, bergaufwärts zu gehen; plötzliche Müdigkeit, sodass ich gleich einschlafen möchte.

Ich werde auch den nächsten öffentlichen Test machen! Woher ich es hatte, ist unklar. Ich war sehr isoliert und ließ einkaufen etc. Mein Sohn und mein Partner sind gesund!

Stefan Scherz, Ebersbrunn

Leserbrief zur Berichterstattung über Covid-19.