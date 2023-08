„Bitte Toleranz gegenüber allen üben“

Ich denke, jeder Österreicher, der mit Öffis unterwegs ist, hat schon mal erlebt, dass er/sie unfreundlich behandelt wurde. Vielleicht hatte dieser Busfahrer einfach einen schlechten Tag, sich grade geärgert oder seinen Bus gereinigt. Es ist nun mal nicht erlaubt, in öffentlichen Bussen zu essen und zu trinken, das verstehe ich auch.

Die Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sich jeder an Regeln hält, ich wünsche mir auch einen sauberen Bus, wenn ich einen benutze. Ich verstehe das Problem nicht. Warum hat diese Dame den Busfahrer nicht einfach „nur“ darauf hingewiesen, dass sie gut Deutsch versteht? Warum macht sie in vielen Medien so ein Theater um diesen Vorfall? Wenn jeder Mensch in Österreich, der mal unfreundlich oder unpassend behandelt wurde, in die Medien ginge, na dann wäre die Papierindustrie gerettet … Toleranz ist ja das große Thema zur Zeit, also bitte ich, diese auch gegenüber diesem Busfahrer zu haben!!!

Sandra Pöchhacker, Wieselburg