Es ist ein Leichtes, etwas zu verordnen. Voraussetzung jeder Verordnung sollte aber sein, diese auch in die Realität, und zwar für alle Beteiligten, umsetzen zu können. Es kann nicht sein, dass Menschenmassen vor den Teststraßen auflaufen. Als Bürger habe ich Pflichten (...), jedoch muss mir die Möglichkeit geboten werden, diese auch in einem adäquaten Rahmen zu erfüllen. Leider ist das absolut nicht gegeben. Das Verständnis für die am Sonntag im Bezirk (...) herrschenden Zustände bei den Teststraßen ist nicht nachvollziehbar! Ich brauche einen Test, um zur Arbeit zu kommen und nicht aus purem Spaß!

Elfriede Stückler, Ternitz

