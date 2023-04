ich danke Ihnen für den Hinweis auf das wichtige Thema "Konsumverhalten" in Ihrem Kommentar zum Thema geplante Lachsfarm in Gmünd. Ich habe einige Gedanken dazu.





Wir Menschen konsumieren gerne, das liegt in unserer Natur. Glücklich und zufrieden ist, wer sich kaufen und leisten kann, was er oder sie möchte. Oder die Liebsten. Ganz wichtig für uns ist ein ausreichendes Angebot an Nahrungs- und Lebensmitteln.

Wir Österreicher und Österreicherinnen leben in einem Land der Fülle und des Wohlstands. Was für ein Glück! Die Nahrungsmittel sind im Überfluss vorhanden, wir können jeden Tag frische Lebensmittel kaufen, essen und genießen. Nahrungsmittel aus Österreich, Europa und der ganzen Welt.



Angesichts der jeden Tag prall gefüllten Lebensmittelgeschäfte übersehen wir aber oft, was hinter jedem Nahrungsmittel steckt. Manchmal wollen wir das auch gar nicht wissen. Oder es kümmert uns nicht. Hauptsache das Produkt ist da und wir können es kaufen.



Dieses "Konsumieren was geht, ohne darüber nachzudenken" ist normal geworden. Das ist sehr schade. Eindeutig auch nicht sehr förderlich. Denn das verantwortungslose Konsumieren über Jahrzehnte hat viel damit zu tun, dass die Welt jetzt am Abgrund steht, dass eine Klimakatastrophe droht, dass die Erde und alle ihr Lebewesen - uns Menschen eingeschlossen - mit Plastik vergiftet sind, dass wir Menschen die Erde fast schon zerstört haben, dass viele Menschen und Tiere misshandelt und ausgebeutet werden. Und so weiter.

Es wirkt, als wäre aus einem natürlichen Konsumverhalten ein krankhafter Konsumzwang entstanden.



Jedes Konsumverhalten hat Folgen. Für einen selbst, für andere Menschen, für die Umwelt, die Natur, die Wirtschaft und viele andere Bereiche. Das sollte uns allen wieder bewusst werden.

Und wenn ich mir das bewusst mache, muss ich mich fragen, brauchen wir in Gmünd wirklich eine Fischfabrik, in der Lachse gezüchtet werden?



Mag. Erich Schacherl, VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN, zum Kommentar von Markus Lohninger zum Thema Lachsfarm in Gmünd