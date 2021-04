Die Parkplatzfrage müsste dann ebenfalls im Schlosspark gelöst werden. Ich erinnere mich da an einen Capitulare Garten im Schlosspark, der einmal von der Stadtgemeinde mit Mediengetöse stolz präsentiert wurde. Ist der jetzt uninteressant? Das „Vorhaben Konzertsaal“ beweist wieder, dass die Rathausmehrheit nicht „ganzheitlich“ denkt, im Rahmen eines Masterplans für die ganze Stadt, sondern dass man planlos auf Schwerpunkte setzt, die nicht ins Gefüge passen müssen.

Braucht Bad Vöslau einen Konzertsaal bei der Musikschule? Man sollte eher Nägel mit Köpfen machen. Wenn überhaupt, dann über ein professionell gemanagtes Veranstaltungsgebäude mit Parkplätzen für ein breites Veranstaltungsspektrum diskutieren. Für Events - vom Konzert über Tanzveranstaltungen bis zu festlichen Anlässen wie Hochzeiten oder Jubiläen. Wer in Bad Vöslau rustikal groß und schön feiern will, geht zum „Wertek“, aber es gibt Leute, die ein anderes Ambiente vorziehen. Man könnte das mit Catering machen (siehe EventCenter in Leobersdorf). Aber auch da sollte man die Vöslauerinnen und Vöslauer fragen, ob sie so einen Bau wollen. Überhaupt wenn man stolz maximal 16.000 Einwohner als Ziel angibt, wie das der Bürgermeister jüngst getan hat.

Der Kursalon ist zu vergessen, nicht nur wegen des Platzbedarfs der Pächterin, sondern weil er nach Revitalisierung 1973/74 unpraktisch war und heute schon gar nicht zeitgemäß ist, von der fehlenden Bühne – bis zum Parkplatzangebot. Mit dem Aussehen von 1880, bei dem wahrscheinlich der Ringstraßenarchitekt Theophil Hansen Pate stand, hat der Kur-salon nichts mehr gemein.

Fragt sich nur, ob für einen Neubau ein geeignetes Areal im Gemeindebesitz zur Verfügung steht. Denn die Rathausmehrheit hat es sich zu Eigen gemacht, aus Sparsamkeit nur auf Eigengrund zu bauen oder eben nicht. Parkdeck im Schlosspark, Konzertsaal ebenfalls in einem Schlosspark, dazu Abwanderung der wichtigen Rettungsstelle nach Kottingbrunn mangels billigem Baugrund.

Peter Selb, Bad Vöslau

