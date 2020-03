Es wäre so schön, wäre all dies nicht mehr nötig, doch so lange die meisten entscheidenden Gremien, Vorstände, leitenden Funktionen, die Politik, uvm. zum größeren Teil von Männern besetzt sind, so lange es einen Gender-Pay-Gap gibt, so lange Frauen vergewaltigt, missbraucht, beschnitten, unterdrückt werden, so lange Frauen nicht selbstbestimmt gebären können, so lange müssen Räume geschaffen werden, wo all diese Themen ein Exklusiv sind! Am Vormittag waren so viele talentierte Künstlerinnen zu sehen – berührend, zum Weinen und zum Lachen, einfach fantastisch. Der Abend war insofern ein ganz besonderer, als dass eine katholische Kirche Gastgeberin der Vagina Monologe war. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Selina Prünster, Grüne Gemeinderätin

Leserbrief zum Artikel: