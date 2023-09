Heutzutage muss man dort „nachhelfen“, wo letztere ihren Erziehungsauftrag vernachlässigen! Jede Freiheit hat ihre Grenzen! Ich wäre generell – so wie in vielen Ländern – für eine Schuluniform! Das würde eine Unmenge von Problemen von einem Tag auf den anderen lösen! Wen wundert es, dass wir einen derart hohen Fachkräftemangel haben, wenn es in diesen Berufen rigorose Bekleidungsvorschriften gibt … diese gibt es übrigens auch in anderen Berufen! Darum: Gleich von Anfang an lernen, wie man sich im Schul- und Berufsalltag korrekt kleidet und benimmt … gilt auch für freiheitsliebende Eltern und Journalistinnen und Journalisten, die alles hinterfragen!

Maria Roidinger, Wels, zum Artikel „Gymnasium führt Kleiderordnung ein: Zu freizügig ist nicht erlaubt“