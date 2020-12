Ich bin von der NÖN enttäuscht und finde es nicht richtig, dass man als wichtiges Medium Verschwörungstheorien abdruckt, auch wenn es sich um einen Leserbrief handelt. Das verunsichert die Menschen noch mehr, heizt die Stimmung von Fake-News noch mehr an und den Medien wird nicht mehr vertraut.

Es mag richtig sein, dass man Covid-19 noch nicht über ein Rasterelektronenmikroskop isoliert betrachtet hat oder der PCR-Test keine optimale Testmöglichkeit ist, aber die Auswirkungen sind bekannt und wissenschaftlich nachgewiesen. Es handelt sich hier nicht nur um eine verstärkte Grippewelle. Man kann sich nicht vorstellen, wie es in den Krankenhäusern aussehen würde, wenn sich alle so benehmen würden wie in den letzten Jahren während einer normalen Grippe-Epidemie ohne Lockdown, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und persönlichen Einschränkungen.

Es ist richtig, dass Eigenverantwortung und Immunsystem eine Rolle spielen, aber nur mit dem Schlucken von Vitamin-C und D ist es nicht abgetan. Der Leserbrief ist ein Freibrief für viele und eine Verhöhnung derjenigen, die sich täglich in unserem Gesundheitssystem für alle Menschen einsetzen und ihr Bestes geben.

Werner Rosenberger, MSc,Integrierte Kommunikation,Rohrendorf