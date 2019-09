Als ich mit meiner Familie 1989 nach Strasshof gekommen bin, stand der Mast schon an dieser Stelle und auch die Gehsteigkante hat sich seither nicht bewegt. Diesen „Missstand“ hätte Ebhart schon in seiner Zeit als ÖVP-Obmann aufzeigen können. Aber kurz vor Gemeinderatswahlen wird halt so mancher munter und versucht, vor allem bei neu zugezogenen Bewohnern auf Stimmenfang zu gehen.

Peter Schischkofsky, Strasshof