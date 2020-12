Die Grünen reagieren auf die Kritik: „Wir Grüne haben uns seit 2017 für eine stündliche Schnell-BAHN- Linie von Stockerau zum Bahnhof Tullnerfeld eingesetzt. Die bessere Öffi-Anbindung unserer Region Stockerau – Korneuburg über Tulln in Richtung Weststrecke bringt eine wesentliche Erleichterung für Berufstätige, Schülerinnen und Schüler und auch für Gelegenheitsreisende. Klar, eine Bahnverbindung ist besser als ein Bus, Bus ist aber wiederum besser als KEINE Öffi-Verbindung. Also: Der Schnellbus ist ein erster wichtiger Schritt und bringt Erleichterungen für viele Menschen in unserer Stadt und Region.

Die stündliche Schnell-BAHN zum Bahnhof Tullnerfeld ist, neben dem Viertelstundentakt Stockerau – Wien, weiterhin auf der Agenda. Derzeit werden dafür die Voraussetzungen geschaffen: Unter Ministerin Gewessler wurden nun erstmals auch die konkreten Planungen für den zweigleisigen Ausbau der Strecke Tulln – Tullnerfeld und Stockerau – Hollabrunn – Retz im Infrastruktur-Ausbauplan verankert. Das ist ein Meilenstein für unsere Region.“

Dietmar Pfeiler, Grüne Stockerau