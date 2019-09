"Es herrscht Ortsgeschwindigkeit und ist beleuchtet. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, beim Rathaus über den Schutzweg gehen und dann zur Bushaltestelle, müssen sie die B25 nicht mehr überqueren. Das gleiche am Morgen: Der Bus hält auf der rechten Seite in der Busbucht und die Kinder können ungehindert zur Schule gehen. Am Grubberg ist ebenfalls die B25, das gleiche Verkehrsaufkommen und der gleiche Übergang! Nur ohne Beleuchtung und Schutzweg und einer 70er Beschränkung. Will man uns nicht verstehen, oder was ist los?

Die neueste Meldung der Gaminger Gemeinde, die Hauptschulkinder dürfen morgens mit dem Kindergartenbus bis auf den Grubberg mitfahren, um dann in den Schulbus umzusteigen. Gelöst ist gar nichts, es gibt nur ein Wischi Waschi, dass die Bevölkerung ganz einfach den Mund hält. Wie die Schulkinder nachmittags den Schulweg bewältigen, interessiert niemand, außer unsere Dorfgemeinschaft und die betroffenen Eltern. Punkto Linienverkehr nach Lackenhof: Der Bus fährt zu 99,9 Prozent leer durch die Gegend, aber wenn wirklich Bedarf besteht, soll gespart werden. Es geht hier um einen Aufwand von etwa täglich zwölf Kilometern. Ich kann nur sagen, ich werde alle möglichen öffentlichen Stellen informieren und Himmel und Hölle in Bewegung setzen und eine Demo am Grubberg veranstalten.“

Leserbrief zu Artikel „Schritt für Schritt zu mehr Sicherheit“, NÖN Erlauftal, Woche 39.

Edith Tiefenbacher, Lackenhof