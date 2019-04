„Busse werden nicht so gut angenommen“ .

"Nach dem großen Erfolg der Bahnstrecken Obersdorf/Gänserndorf - Groß Schweinbarth in den 1990ern wurde das Angebot sukzessive verschlechtert: Anschlüsse in Obersdorf wurden verwässert, es erfolgten keine Streckensanierungen, was Langsamfahrstellen notwendig machte, nach wie vor im Einsatz sind über 30 Jahre alte Dieseltriebwagen."