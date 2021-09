97 in der Region infizierte Personen waren laut Contact Tracing der Gesundheitsbehörden „auch“ am Wachauer Volksfest – und „auch“ anderswo.

Das ist weniger als ein Tausendstel, ein Promille oder weniger als jeder eintausendste Festbesucher! In Zahlen: 0,0097. Jeder Einzelne ist zuviel, aber wir sind als Veranstalter froh, dass es so wenige sind – die allermeisten noch dazu ohne Symptome.

Als Bekenntnis zur Impfkampagne haben wir während des Festes (außerhalb des Geländes) den NÖ Impfbus begrüßt. Innerhalb von vier Stunden wurden rund 180 Personen geimpft und vorher getestet. Von allen war nur eine Person infiziert.

Im Universitätsklinikum Krems wird aktuell keine Covid-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt. Die wenigen Fälle auf der Normalstation betreffen Ungeimpfte, oft mit medizinischer Vorbelastung.

Die aktuellen Inzidenzzahlen steigen in ganz Österreich, offensichtlich begründet auch durch Reiserückkehrer und vor allem durch den Schulbeginn. Jeder einzelne Gurgeltest ist einer mehr als in den Ferienwochen zuvor. Wird mehr getestet, wird auch mehr gefunden. Gut so.

In Krems beherbergen alleine Fachhochschule, Donau-Uni, Karl Landsteiner-Uni und „Zahnarzt-Uni“ (DPU) rund 5.000 Studierende und Lehrende. Dazu kommen tausende Schüler in der zentralen Schulstadt Krems.

Mittlerweile sinken die Inzidenzzahlen in Krems wieder – wie erwartet.

Generell wendet sich Europa ab von der Bindung an Inzidenzen und setzt auf Daten der Hospitalisierung als Basis für weitere Maßnahmen. Die aktuelle Diskussion dazu in Krems ist daher obsolet.

Es gab und gibt auch nachträglich keinen Grund, das Wachauer Volksfest 2021 nicht durchzuführen. 100.000 begeisterte und äußerst disziplinierte Besucher haben ein klares Votum abgegeben und dürfen getrost als überwältigende schweigende Mehrheit gewertet werden.

Entgegen anderslautenden Medienberichten war die Durchführung dieses größten und schönsten Festes im ganzen Land eine Entscheidung des Veranstalters, der sich dazu um die Genehmigung der Behörden und um die Unterstützung des Gemeinderates der Stadt Krems bemühte.

Diese erfolgte in der Sitzung vom 30. Juni 2021 ohne Gegenstimme (was im Protokoll nachzulesen ist) und fiel auf hörbar begeisterte Zustimmung (siehe Übertragung der Sitzung!). Klarer Tenor: „Die Bevölkerung will das und wir brauchen dieses Fest.“ Beschlossen wurde dabei einhellig auch eine materielle Unterstützung des gewaltigen Mehraufwandes für die 3G-Sicherheit. Das hat sich ausgezahlt, denn diese Prävention funktionierte beispielhaft, was auch die Behörden bestätigten. Eine Zustimmung zu diesem Beschluss ist klarerweise auch ein Bekenntnis zum Wachauer Volksfest 2021.

Wir haben im Vorfeld der Gemeinderatssitzung und danach oftmals im Vorfeld des Volksfestes mit Vertretern aller Fraktionen Gespräche geführt und uns laufend abgestimmt, insbesondere auch mit Vertretern der ÖVP, die das Volksfest vielfach besuchten.

Die jüngste Medienaussendung der ÖVP Krems ist sicher nicht als Kritik an der Durchführung des Volksfestes 2021 zu verstehen. Der dort zitierte Vizebürgermeister Martin Sedelmaier fordert vielmehr den Bürgermeister zu „Maßnahmen gegen die steigenden Inzidenzzahlen“ auf – was immer man darunter verstehen möchte. Dies ist wohl dem spätsommerlichen Politgeplänkel im Tagesgeschäft geschuldet und hat mit dem Wachauer Volksfest nichts zu tun. Was Martin Sedelmaier in einem Telefonat mit dem Veranstalter auch bestätigt hat.

Mag. (FH) Claudia Altrichter und Erwin Goldfuss, LW Media

Veranstalter des Volksfestes