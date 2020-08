Ca. 20% der Italiener nehmen die Corona Situation sehr ernst und tragen den ganzen Tag, bzw. bei Kontakt mit Menschen Masken.

Bei öffentlichen Attraktionen wie Museen und auch bei vereinzelten Restaurants wird die Körpertemperatur gemessen.

Soweit stimmt der Artikel:

Jesolo/Brand-Laaben Trotz Corona in Italien: Ein Lagebericht aus Jesolo

Allerdings hat dies nur zugegetroffen, wenn nicht zu viele Touristen vor Ort waren.

Auf dem aktuellen Campingplatz sind ca. 70-80% Deutsche und hier wird wie auch in der Umgebung auf fast alle Regelungen gepfiffen.

Es gibt klare Empfehlungen seitens Personal aber die Urlauber halten sich nicht daran.

Auch in Venedig, haben wir gestern den ganzen Tag gesehen, drängen sich in den Gassen die Menschen dicht an dicht ohne Masken.

(Ca. 40-60% tragen Masken) Der Mindestabstand wird hier kein bisschen eingehalten, wie denn auch.

Von Punta Sabbioni kommt man mit dem Boots-Bus nach Venedig. Diese sind hoffnungslos überfüllt und man hat durchgehend Körperkontak mit anderen Menschen. (100% haben Maske auf)

Alles in allem sehen wir uns sehr viel an und können daher auch ein größeres Gesamtbild erstellen.

Wir haben definitiv Sorge um eine intensivere 2. Welle.

Andre Mitterhauser