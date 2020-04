Corona-Vorkommnis.

Einkauf in Gföhl. Gelebte Disziplin. Fast menschenleer. Aber jeder Zweite auf der Straße ist 70 oder älter! Kein Radio, kein TV? Kein Internet? Senil? Dement? Alkoholiker? Oder einfach Naturdeppen? Aber wegen genau dieser Menschen spielt sich das ganze Theater ab, denn Junge bekommen nur eine harmlose Erkältung. Solche Typen gehören einfach in den Hintern getreten. Kommentarlos. Am besten von jemandem, der jetzt seinen Job verliert …

Dr. med. Wolfgang A. Schuhmayer, Großmotten