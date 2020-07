Nun wirft die ÖVP der SPÖ eine 180 Grad Wendung vor. Tobias Spazierer "hofft, dass die Gemeindeführung nach diesem Beschluss den heimischen Unternehmern und großen Betrieben noch in die Augen schauen kann." Tobias, da fühle ich mich persönlich angesprochen.

Natürlich kann ich denen in die Augen schauen, die diese richtungsweisende Resolution beschlossen haben. Ich will auch dir in die Augen schauen, obwohl die ÖVP noch immer nicht einsehen will, dass wir in unserer Gesellschaft einiges grundlegend ändern müssen, denn unser Lebensstil mit Autobahnen, Wegwerfschuhen und Massentierhaltung ... usw ... ist nicht kompatibel mit Mutter Erde.

Liebe ÖVP, es ist nicht so schwer zu verstehen, - wir leben nicht vom Geld, sondern von der Natur.

Und wenn Tobias Spazierer von der ÖVP dann meint, "es wäre bitter, wenn wir mit solchen Aktionen (Nein zur Waldviertel-Transitautobahn-Europaspange) die Zukunft des Waldviertels beschädigen“, dann muss ich sagen: "Lieber Tobias, die Zukunft des Waldviertels beschädigen wir dann nachhaltig, wenn wir die Natur kaputt machen." Drum seid g´scheit! Sagt: Ja zum Waldviertel. Nein zur Autobahn und ein lautes Ja zur Natur.

Das meint im Ernst

Heini Staudinger, GEA Waldviertler, Schrems