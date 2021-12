„Dafür braucht man keine Regierung“

Schade um die vergebene Chance! Mit der kompletten Neugestaltung inkl. Neupflanzung mit einer Einbahnregelung parallel zur Straße „Unter den Linden“ wäre ein großer Schritt in eine bessere Zukunft der gesamten Gegend zu schaffen gewesen. Nun hat man sich für Parkplätze statt verkehrsberuhigtem Lebensraum entschieden. Der tägliche Verkehr wird weiterhin in beide Richtungen unterwegs sein, Schüler des Gymnasiums werden weiterhin mit dem Auto zur Schule gebracht werden anstatt mit Fahrrad, Roller etc. sicher einen großzügigen Fahrweg benutzen zu können, der Schwerverkehr wird die Belvederegasse weiterhin als „Abschneider“ Richtung Norden und Osten benutzen.

Das ist typisch für Stockerau, es wird schlussendlich ein (fauler) Kompromiss gewählt, dafür braucht man keine Stadtregierung zu wählen.

Ivo Markus Porsche, 2000 Stockerau

