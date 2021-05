Dank für Interview mit Transgender-Person.

Ich möchte mich bei Ihnen für diesen Artikel bedanken. Es ist erfreulich zu sehen, dass das Thema Transgender und Erfahrungen von transgender Personen selbst hier, im doch sehr konservativen Waldviertel, nicht untergeht. Solch ein Artikel ist schließlich nicht alltäglich zu lesen. Es zeigt dass sich die NÖN am Puls der Zeit befindet und Repräsentation von LGBTQ+ Personen ein Thema bei Ihnen ist. Weiters möchte ich auch meinen Dank an Frau Hohenbichler für das Verfassen des Artikels aussprechen, das Lesen war eine tolle Erfahrung. An Liam Zotter geht mein Respekt, seine Geschichte ist inspirierend und ich wünsche ihm nur das Beste für seine Transition und seine Zukunft.

Sascha Kaineder, Gmünd, zum Artikel "Transgender sein: Was das bedeutet"