Mitte März, als wir einer Situation gegenüberstanden, die noch nie dagewesen ist, war es für unsere Zusteller des warmen Essens auf Rädern – die alle zur Risikogruppe der älteren Personen gehören – natürlich nicht mehr möglich das Essen auszuliefern. Einerseits stand die Sicherheit unserer langjährigen ehrenamtlichen Essenszusteller für uns an allererster Stelle, auf der anderen Seite musste aber die Versorgung unserer Kunden aufrecht erhalten bleiben.

Der Verein Hilfswerk Zwettl stand plötzlich vor dem Problem – wo bekommen wir jetzt schnell junge Ersatzfahrer her? Und in dieser Situation hat uns Markus Füxl von den Zwettler NÖN und ein sehr engagierter junger Zwettler, nämlich Fabian Todt, der sozial sehr engagiert ist, großartig unterstützt. Beide haben dem Hilfswerk angeboten, bei der Suche von jungen ehrenamtlichen Ersatzfahrern zu helfen und haben unser Problem sofort online gestellt. Innerhalb weniger Tage haben sich mehr als 60 Personen gemeldet, die die Zustellung des warmen Essens an unsere Kunden, unter erschwerten Bedingungen, übernehmen wollen, damit die Versorgung sichergestellt bleibt.

Es ist uns daher ein wirkliches Bedürfnis an Markus Füxl und Fabian Todt Danke zu sagen, denn ohne deren Unterstützung hätte dieses Problem nicht innerhalb kürzester Zeit gelöst werden können.

Ein aufrichtiges Dankeschön auch den Fahrern, die seit 16. März das Essen an unsere Kunden mit großem Engagement zustellen und natürlich auch Danke an diejenigen, die sich gemeldet haben und aufgrund der großen Anzahl nicht zum Einsatz kommen. Das Hilfswerk Zwettl ist stolz auf unsere Jugend und stolz darauf, dass gemeinsam Vieles gelöst werden kann.

Werner Preiss, Vorsitzender Verein Hilfswerk Zwettl