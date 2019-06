Auch eine Richtigstellung muss ich einfügen. Das Holzgefäß, das am Foto zu sehen ist, gehört mir und ist ein Schwarmfänger. Ich selbst wurde von einer anderen Spaziergängerin verständigt, dass sich ein Bienenschwarm direkt am Gehweg entlang der Erlauf befindet. Deshalb rückte ich mit meinem Schwarmfänger aus und platzierte ihn so, dass die schon recht steifen Bienen hineinkriechen konnten. Der Schwarm selbst verlor wegen Kälte den Halt am darüberliegenden Ast und fiel auf die kalte und nasse Erde. Darum dauerte es lange, bis die meisten Bienen im Schwarmfänger waren. In der Zwischenzeit wurde der Bienenschwarm abermals gesehen und die beschriebene Rettung begann.

Der Imkerverein Wieselburg-Petzenkirchen umfasst die vier Gemeinden Wieselburg, Wieselburg-Land, Petzenkirchen und Bergland. 54 Imker betreuen aktuell rund 400 Bienenvölker. Die Imker fangen auch immer wieder Bienenschwärme ein, was der natürliche Teilungs- und Fortpflanzungstrieb der Bienen ist. Im Jahr 2019 traten schon wieder sechs Neuimker unserem Imkerverein bei.

Abschließend danke ich nochmals allen Menschen, die mit offenen Augen durch unsere Natur spazieren und sich nicht nur erholen, sondern auch helfen wollen.

Karl Thier, Imkerobmann

Leserbrief zum Spaziergänger „Bienenrettung in Petzenkirchen“ in der Erlauftaler NÖN, Woche 21, vom 21. Mai 2019.