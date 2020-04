Am 20. März habe ich auf NÖN-Online den Bericht von Philipp Grabner mit dem Titel „Distanzlernphase an der HAK Neunkirchen ist angelaufen“ gelesen. Der Artikel beschäftigt sich mit der Umstellung auf e-learning und erstellt eine erste positive Bilanz.

In einem Kommentar zu diesem Artikel habe ich kritisch darauf hingewiesen, dass ein Großteil der SchülerInnen zwar die Umstellung gut bewältigen wird, es aber immer auch solche gibt, denen die technischen Voraussetzungen fehlen und die daher nicht die Möglichkeit haben, online Aufgaben zu erfüllen.

Ich war gerade an diesem Tag damit beschäftigt, für eine Schülerin einen internetfähigen Laptop zu organisieren, da sie nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, sich selbst einen zuzulegen. Ja, leider gibt es auch Menschen, die sich die technischen Voraussetzungen nicht leisten können.

NOEN Tanja Barta und Philipp Grabner.

Philipp Grabner und seine Partnerin Tanja Barta, beide Mitarbeiter der NÖN-Neunkirchen, haben dann ohne jedes Aufsehen, ohne sich irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, spontan privat ein Gerät zur Verfügung gestellt und damit einer jungen, lernwilligen Frau just an ihrem 20. Geburtstag eine Riesenfreude gemacht!

Das ist echte Hilfsbereitschaft, welche Philipp und Tanja nicht zum ersten Mal gezeigt haben! Sie haben auch schon in der Vergangenheit bei Aufrufen von mir großzügige Sachspenden geleistet. Es ist mir ein Bedürfnis, Philipp und Tanja vor den Vorhang zu holen und DANKE zu sagen! Ich bin stolz, dass wir solche Menschen in Neunkirchen haben und die NÖN darf stolz auf die zwei Journalisten sein!

Bundesrätin Andrea Kahofer