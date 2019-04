In Wahrheit waren wir Grüne an diesem Samstagvormittag unterwegs, um einige Fotos für unsere Zeitschrift „Die Binse“ zu machen. Sie ist gerade in der Druckerei gewesen. Dabei machten wir auch ein Foto im Schafferhofergarten. Denn beim Bewegungspark soll ein Spielgerät für Kinder mit besonderen Bedürfnissen errichtet werden – als erste Maßnahme unserer neuen Rolle als „UNICEF-kinderfreundliche Gemeinde“, die NÖN berichtete.

Übrigens: Der Bewegungspark wird am 27. April um 11:00 Uhr eröffnet, natürlich mit der SPÖ!

Betrifft: Nur ein Bild mit Dir, NÖN Neunkirchen, KW 15, Seite 6.

Martin Fasan,Grüne-Vizebürgermeister