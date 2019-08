Das Ende der ÖBB-Personenkassen.

Sehr geehrte Frau Kiefer,

zu allererst möchte ich Ihnen zu Ihrem Kommentar zum Thema "Ende der ÖBB-Personenkassen“ gratulieren, denn dieser trifft das damit einhergehende Problem haarscharf. Schade ist nur, dass diese Problematik den dafür verantwortlichen Managern nicht bewusst sein dürfte, bzw. es diesen egal ist, ob ältere, oder wie Sie dies so treffend bezeichnen „wenig technikaffine Menschen“, mit dem Zug fahren können oder nicht. Ich selbst habe im Bahnhof Ybbs vor einigen Monaten feststellen müssen, dass 2 ältere Damen wegen geschlossenem Kassenschalter und gescheiterter Bedienbarkeit des Ticketautomaten wieder nach Hause gingen und meinten, "dann fahren wir eben mit dem Auto fort“.

Das Schlimme daran erscheint mir aber, dass es sich hier um keinen Einzelfall von der Nichtinanspruchnahme einer Bahnfahrt handelt, sondern es österreichweit zahlreiche solcher Fälle gibt und so gesehen, war Ihr Kommentar zu diesem Thema vermutlich noch zu milde verfasst.

Wenn ich mir die Mühe mache und mich mit diesem Artikel, bzw. diesem Thema auch schriftlich ein wenig auseinandersetze, so liegt das auch daran, dass ich mich selbst in meinem zwar fortgeschrittenen Alter, aber nicht technikunaffinen Berufsleben nicht darauf einlassen möchte, mich mit den ÖBB-Ticketautomaten herumzuärgern und zu riskieren, die Zugabfahrt zu versäumen. Deshalb beschäftige ich mich gegebenenfalls am Tag zuvor zu Hause mit dem Ausdrucken der Bahnkarte, was zwar auch wenig anwenderfreundlich gestaltet ist und ein mindestens 1-stündiges Herumsurfen bedingt, aber Zeit spielt da ja keine Rolle. Was tun aber Menschen, die zu Hause keinen Laptop haben oder diese Bahnkarte auch mangels eines Smartphones nicht bestellen können oder niemand dafür haben, die ihnen das erledigt?

Wie die Praxis zeigt, befassen sich die ÖBB-Manager trotz inzwischen immer lauter werdender Aufforderungen, mit der Bahn anstatt mir dem Auto zu fahren, mit dieser Problematik nicht, denn ansonsten müssten sie anders handeln. Ganz zu schweigen von den kundenunfreundlichen Verhaltensweisen der ÖBB im Fall einer „vermeintlich" gültigen Fahrkarte, was ich in letzter Zeit immer öfter zu hören oder zu lesen bekomme.

Ich habe zwar Verständnis dafür, dass es ohne technischem Fortschritt heutzutage kein „Überleben“ gibt, aber mehr Augenmaß würde den ÖBB bzw. älteren Fahrgästen bei ggstl. Thematik gut tun.

Josef Rausch, Purgstall