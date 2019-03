Um diese zu erhöhen, schlug er vor, das Veranstaltungszentrum auch an Private zu vermieten. SP-Bürgermeister Ludwig Deltl sieht das Haus der Begegnung als eine „Förderung für alle Vereine und Institutionen“.

Als in mehreren Vereinen Tätiger habe ich das Haus der Begegnung sehr schätzen und lieben gelernt. Es ermöglicht Vereinen – vor allem auch solchen, die über geringfügige finanzielle Mittel verfügen – Veranstaltungen abzuhalten, seien es Mitgliederversammlungen, Weihnachtsfeiern, Bällen oder ähnliche Veranstaltungen.

Die Frequenz der Belegung dieses Veranstaltungsraumes ist so dicht, dass es kaum freie Tage oder Abende gibt. Eine Benützung durch Private ist daher nicht wirklich möglich. Meine Meinung ist, die Vergabe des Hauses auf die Strasshofer Vereine zu beschränken – also alles so zu belassen, wie es in den letzten Jahren bestens funktioniert hat.

Günther Lipowsky, Strasshof