Das Problem des schlechten Mobilfunkempfanges, insbesondere in den KGs Altmanns und Michelstetten, ist schon ein jahrelanges Thema in der Gemeinde. Wenn man zum Mobiltelefonieren außer Haus gehen muss bzw. mobiles Internet fast unmöglich erscheint, ist das kein Zustand heutzutage. Mehrere Bemühungen zur Verbesserung der Situation scheiterten wie gesagt an den hohen, unrentablen Ausbaukosten.

Wenn nun von Gegnern des 5G Ausbaues gemeint, „gesundheitsschädlich und permanente elek-tromagnetische Bestrahlung“, so ist dies meiner Meinung nach sehr einseitig betrachtet.

Dass die Petition meint, in Michelstetten brauchen wir „das nicht“, ist dies meiner Meinung nach sehr kurz gedacht und nicht ganz nachvollziehbar. Wenn darauf gewartet werden soll, bis von unabhängiger Stelle eine etwaige Unbedenklichkeit erstellt wird, ist dies gut gemeint, aber nicht realistisch.

Viele technische Errungenschaften haben sich zum Positiven entwickelt, natürlich gibt es auch Fehlentwicklungen, bei besagten 5G Netz bin ich aber zuversichtlich. Im Großen und Ganzen kann man in unserem Land den Entwicklungen und Maßnahmen vertrauen.

Wenn man überdies z.B. bedenkt, wie viel Kinder jährlich an Hunger sterben bzw. wenn in mittelbarer Nachbarschaft die Atomkraft erneuert werden soll ... ich betrachte den geplanten 5G-Ausbau in unserer Gemeinde als eher harmloses Thema.

Schließlich ist die nachfolgende Generation vor Ort die Zukunft einer Gemeinde. Und Asparn ist dabei auf gutem Weg, denke ich.

Hermann Wolf, Michelstetten, Alt- vizebürgermeister Asparn/Zaya