Das Land hat gewählt

Entgegen ihren Ankündigungen hat die Volkspartei die FP den Sozialdemokraten vorgezogen. Das kommt mir ziemlich undemokratisch vor. Denn Zehntausende haben die VP gewählt im Glauben, dass die Volkspartei ihren Aussagen vor der Wahl treu bleibt, und auch ihren Prinzipien „christlich“ und „sozial“.

Das „christlich“ ist jetzt endgültig zu Grabe getragen. Denn wie kommt mir das vor, wenn sich die VP mit der F zusammentut, die sich mit Nazis abgibt, die Nazilieder in den Liederbüchern hat, die für die Schwächsten der Gesellschaft, die Flüchtlinge, nichts übrig hat? Außer dass sie an allem schuld wären. „Wo wir doch alle fast alle irgendwelche Ausländerinnen in unserer Ahnengalerie haben“, sag ich immer.

Apropos: Frau Mikl-Leitner beteuerte schon vor Jahren, wie wichtig sie Deutschkenntnisse für die Integration von Fremden hält (und diese Ansicht ist ja auch völlig richtig). - Tatsache ist, dass das Land NÖ die erfolgreichen Deutschkurse für Asylwerbende finanziell abgedreht hat. Nur wenige führen diese Kurse weiter, zB der Willkommen-Verein aus Scheibbs – mit Geld von privaten Spenden.

Eine weitere Aussage von Frau Mikl-Leitner im Mittagsjournal verwundert mich, sie hätten nämlich 6 Wochen mit den Sozialdemokraten verhandelt. Aus verlässlicher Quelle ist mir bekannt, dass die Verhandlungen zwischen VP und SP von 14. Febr. bis 8. März gedauert haben, also genau DREI Wochen und EIN Tag.

Der Volkspartei ist das „sozial“ auch abhanden gekommen. Denn was ist gegen einen Gratiskindergarten auch am Nachmittag prinzipiell einzuwenden? Den jungen Müttern und Vätern wäre geholfen. Den Betrieben wäre geholfen, die händeringend Arbeitskräfte suchen. Das mit den überzogenen Forderungen der Roten ist also ein Gschichterl. Und alle drucken das ab.

Ich fühle mich von der Politik von „da oben“ einfach nur mehr angelogen. Es wundert mich nicht, dass eben viele Leute diesem wichtigen Geschäft den Rücken zukehren. Das ist der moralische Niedergang der VP in NÖ. Und der geht von „oben“ aus.

Johann Pöcksteiner, Scheibbs