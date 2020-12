Die Geschichte vom gemeinsamen Interesse

Stellen Sie sich folgendes vor: Sie gehen mit ihrem alten aber hochwertigen Mixer zum Elektriker. Der Mixer macht Faxen, weil er manchmal nicht mehr ganz seine Leistung bringt. Beim Verkäufer wollen Sie nun die Reperatur besprechen und klären was das kosten wird. Nachdem Sie ihre Wünsche erklärt haben, erwarten Sie nun eine Kostenschätzung und eine Reperaturdauer als Antwort. Das passiert aber nicht, sondern das Gespräch geht in eine andere Richtung. Der Verkäufer versucht Ihnen nunmehr ständig einzureden, dass Sie doch eine ganz neue und riesige Küchenmaschine kaufen sollen.

Diese preist er Ihnen in den schönsten Farben und Bildern an. Als er Ihnen den angeblichen Aktionspreis verrät, wird Ihnen schnell klar, dass dieses neue Teil das Vielfache Ihrer Mixerreparatur kostet und Sie die Funktionen der Küchenmaschine aber gar nicht brauchen werden. Trotz mehmaligen Nachfragens von Ihrer Seite bezüglich der Mixerreperatur bekommen Sie keine Auskunft sondern immer nur noch schönere Geschichten von der Küchenmaschine. Irgendwie dämmert Ihnen, dass der Verkäufer einzig seine eigenen Interessen verfolgt – und nicht die Ihren. Sie verlassen das Geschäft, denn von einem „gemeinsamen Interesse“ ist hier keine Spur vorhanden.

Diese Geschichte beschreibt ganz gut die aktuelle Situation um den Ausbau der alten aber guten Franz-Josefs-Bahn und der angeblich so tollen neuen Waldviertelautobahn.

Die regelmäßige Verkündung der heilsbringenden Autobahn

Was bringt denn die als eierlegende Wollmilchsau angekündigte Waldviertelautobahn wirklich? Einer Fachdiskussion gehen die großen Befürworter und Antreiber bewusst aus dem Weg. Denn da würde die Autobahn rasch und offensichtlich den Kürzeren beim Vergleich zum Bahnausbau ziehen.

Hier ein paar Fakten zur Autobahn:

Fakt ist: Das derzeitige Verkehrsaufkommen im Waldviertel ist viel zu gering als dass dieses den Bau einer Autobahn rechtfertigen würde. Es ist also geplant, dass hier Transit-Verkehr geschaffen werden muss, um diese Trasse nachträglich argumentieren zu können. Die Waldviertel-Autobahn ist also primär eine Transitautobahn zwischen Ost-Europa und dem Großraum Wels-Linz > D.

Fakt ist: Die Waldviertelautobahn würde ein Vielfaches von einem „Vollausbau“ der FJB kosten.

Fakt ist: Die Fahrzeiten nach Wien werden sich nicht verringern, da die „EUROPA-Spange“ über Hollabrunn führt und durch diese Verlängerung der Strecke und Geschwindigkeitsbeschränkungen die Fahrzeitverkürzungen zunichte gemacht werden.

Fakt ist: Bei Einführung des 1-2-3 Tickets kosten Bahn-Tagespendleln nur mehr 60 Euro pro Monat. Das gleiche mit dem Auto aus dem Waldviertel kostet jeden Pendler ca. 700-900 Euro.

Fakt ist: Mit einer vollausgebauten FJB sind Fahrzeiten (GD-Wien) von 70 Minuten möglich. Mit dem Auto dauert die gleiche Strecke auf der Autobahn weiterhin 100 Minuten und mehr.

Da könnte man noch viele Punkte auflisten – die heben wir uns aber fürs neue Jahr auf!

Bauernschlaue Verbindung von Bahn und Straße – um den Bahnausbau zu verzögern

Derzeit läuft gerade die „SP-V“ - Strategische Prüfung-Verkehr, deren Ergebnis im bald beginnenden Jahr 2021 angekündigt wurde.

Wir sind gespannt, was hier noch ans Tageslicht kommt. Hier wurde auf bauernschlaue Weise der Bahnausbau mit einem eventuellen Autobahnbau verknüpft. Ergebnis war unter anderen, dass die 2016 vom Land NÖ angekündigten FJB-Ausbaumaßnahmen wieder einmal blockiert bzw. nach hinten verschoben wurden. Das seit Jahrzehnten in NÖ geübte und gelebte Benachteiligen der Bahn wurde hier wieder einmal voll durchgezogen – koste es für die PendlerInnen was es wolle. Gleichzeitig wurde immer verkündet, dass Beides (Bahn und Autobahn) voneinander abhängig sei, ohne das jemals fachlich zu begründen bzw. sachlich zu erklären. Wer steigt von der Autobahn auf die Bahn um und umgekehrt? Entweder oder – das ist die Frage!

Immer mehr dringen jetzt aber Details der Prüfung ans Tageslicht. Es zeigt sich, dass hier wieder kein „echter Ausbau der FJB (Vollausbau)“ gefordert wurde sondern nur Re-Investitionen in Form von Erhaltungsmaßnahmen auf der Bestandsstrecke und ein neues aber unnötiges Stück nach Horn kommen sollen.

Und damit sind wir wieder bei der Geschichte vom Anfang - mit dem Mixer und deren Schlußfolgerung. Offensichtlich arbeitet hier jemand gegen die Interessen der gesamten Region um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen!

Denken Sie mal darüber nach – wir wünschen jedenfalls eine besinnliche und gesunde Adventzeit!

Intitiative Pro FJB