Das Unterwasserreich Schrems und seine Unruhen

Als betroffene Eltern sind wir natürlich befangen. Trotzdem ist es uns ein Bedürfnis, unserer Meinung zur „Causa Unterwasserreich“ Ausdruck zu verleihen. Wir waren sehr erstaunt, als unsere Tochter uns den Entschluss mitteilte, das von ihr immer als „schönster Arbeitsplatz der Welt“ bezeichnete Naturparkzentrum UWR aus Gründen moralischer Unvereinbarkeit mit ihrer Arbeitsauffassung und Pflichterfüllung verlassen zu wollen.

Was wir dann in den dieser Mitteilung folgenden Wochen zunächst aus den Medien und danach aus den Schilderungen von Barbara über die Vorgehensweise der Eigentümervertreter – Bürgermeister und Stadtamtsdirektorin - erfahren mussten, lässt sich am treffendsten unter eiskaltem politischen Kalkül und zutiefst abstoßender Unmenschlichkeit, gepaart mit vollkommenem Vertrauensbruch zusammenfassen.

Jeder kann sich aber nach den erschienen Berichten in diesem Medium wohl selbst ein Bild von der Glaubwürdigkeit der betroffenen Personen und der wundersamen Auflösung der in Rede stehenden Missstände in „Wohlgefallen“ machen.

Mittlerweile verstehen wir den schweren Schritt der Trennung unserer Tochter vom UWR vollkommen. Ein Schwerkranker wird mit Nierenkrebs ins Spital eingeliefert. Der Chirurg löst das Problem elegant, indem er dem Patienten das Herz entfernt…… Wissend, dass die Botschaft bei jenen, für die sie bestimmt ist, nicht ankommt!

Wolfgang Dolak und Brigitte Dolak-Lohr, Schrems