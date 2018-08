Bei der Pielachtaler Sehnsucht handelt es sich um einen im Auftrag der Gemeinde ökonomisch gestalteten Badeteich. Da kein freier Zutritt zum Badeteich besteht, sondern von der Gemeinde für die Benützung Eintritt eingehoben wird, ist die Gemeinde selbstverständlich für Unfälle haftbar (darunter fällt auch der Hechtbiss) und müsste eigentlich entsprechend versichert sein.

Es wäre nur recht und billig, würde jener Herr Gscheitl, der das Einsetzen von Hechten in einen dafür viel zu kleinen Badeteich veranlasst hat, die 14.000 Euro aus seiner Tasche bezahlt. Das Urteil ist selbstverständlich völlig in Ordnung. Frei zugängliche Badeseen sind etwas völlig anderes und werden von diesem Urteil in keiner Weise berührt.

Josef Wiesenfellner, Lilienfeld

Leserbrief zum NÖN-Artikel „Hechtbiss mit Folgen für Gemeinden“ in der NÖN-Landeszeitung Woche 30/2018