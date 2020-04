Debatte um Bad-Geld 1.

Die Forderung von FPÖ-Stadträtin Rosenkranz, die „Luxusvariante“ des Neubaus des Hallenbades zu streichen, um Mieten für Schanigärten etc. als „Corona-Krisen-Hilfe“ für Betriebe nachlassen zu können, ist ein billiger Vorgriff auf die Gemeinderatswahlen 2022. Der ÖVP-Obmann hat es richtig als unpassenden „politischen Populismus“ abgekanzelt.

Es wird der Neubau des Bades sicher viel mehr Arbeitsplätze in Krems sichern als die FPÖ-Vorschläge. Interessant, dass die FPÖ nicht auf die von ihr verlangte Klimatisierung und Modernisierung der aus den 90er-Jahren stammenden Sporthalle verzichten, sondern den von der SPÖ seit Jahren versprochenen Ersatz für das Hallenbad aus den 70er-Jahren stoppen will. Es ist mehr als durchsichtig: So will die FPÖ den „Wahlschlager“ des Bürgermeisters Resch torpedieren.

Lobenswert, dass die ÖVP da nicht gleich aufgesprungen ist. Immerhin ist das Hallenbad für die breite Bevölkerung da.

Mag. Wolfgang Mahrer, nKLS-Gemeinderat, zur Berichterstattung über die FPÖ-Forderung, statt des Bad-Projekts Betriebe zu unterstützen.