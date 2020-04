Debatte um Bad-Geld 2.

Die Forderung nach finanzieller Hilfe für die Auswirkungen der Coronakrise für die Menschen in Krems kann nicht (wie von der ÖVP) als populistisch abgetan werden. Dann wären ja die Maßnahmen von ÖVP-Bundeskanzler Kurz auch populistisch und pietätlos! Sich nur auf Bundes- und Landesregierung zu verlassen und zu warten, was die machen, ist zu wenig. Die FPÖ will maßgeschneiderte Kremser Lösungen mit Kremser Geld für Kremser Bürger.

Es ist daher dringend notwendig, ein SPÖ-ÖVP-25-Millionen-Projekt wie das Hallenbad deutlich abzuspecken.

Susanne Rosenkranz, FPÖ-Stadträtin zur Berichterstattung über die FPÖ-Forderung, statt des Bad-Projekts Betriebe zu unterstützen.