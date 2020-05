Debatten ums Parken 2.

Ein guter Artikel zum Thema Parken! Was mir jedoch in der ganzen Diskussion völlig abgeht und mich auch ärgert, ist, dass kaum über die Anrainer gesprochen wurde. Viele bezahlen brav die zweijährlichen Parkgebühren, gehen in die Stadt einkaufen und sind bestimmt die treuesten Kunden. Auf die aber vergisst man!

Die Parkgebühr in der derzeitigen Phase aufzuheben ist richtig, aber wenn man das so weiter betreibt und immer mehr Ausnahmen wünscht (und ich keinen Parkplatz als Anrainer mehr finde), ist für mich irgendwann die Loyalität zu Ende … Dann muss ich ernsthaft nachdenken, meinen Wohnsitz zu verlegen, und dann sieht mich die Innenstadt auch nicht mehr. Wie so oft im Leben, vergisst man auf die treuesten Kunden/Freunde zuerst.

Heinz Frischengruber, Krems, zu den Berichten über die Diskussion um das Parken in Krems