Der ewige Unsinn mit den Ortsvorstehern

Als ehemaliger Gemeinderat – drei Perioden von 1985-1999 – melde ich mich letztmalig, dafür etwas deftiger zu Wort!

Unglaublich, aber seit dieser vergangenen Zeit sitzen immer noch Mandatare im Gemeinderat, die gebetsmühlenartig den Unsinn über die Ortsvorsteher verbreiten, weil sie:

nicht begreifen wollen/können, dass ein Gemeinderatsmandat ein freies Mandat ist! Sobald man gleichzeitig Ortsvorsteher ist, ist man weisungsgebundener Vollzieher von Bürgermeisteraufträgen, auch wenn man im Gemeinderat dagegen gestimmt hat! Auch eine „Kannbestimmung“ in der Gemeindeordnung ändert nichts an diesem absolut bedenklichen Schwachsinn!

die immer gleichen Mandatare – hier kann ich mir das Gendern ersparen – ausschließlich aus der „Stadt Klosterneuburg“ kommen, die, so scheint es, von den Verhältnissen in den eingemeindeten Katastralgemeinden keine Ahnung haben.

Die Ortsvorsteher erfreuen sich einer außerordentlichen Beliebtheit und werden nicht von ungefähr im Volksmund als „Ortsbürgermeister“ bezeichnet, weil sie, im Gegensatz zu o.a. Kritikern, stets im Ort erreichbar sind. Dass sie bei Wahlen, zum Beispiel beim leider verstorbenen Hans Fanta, wissen wollen, wie beliebt sie sind, ist ihr gutes Recht und sie haben bei der Gemeinderatswahl die einzige Möglichkeit, dies objektiv feststellen zu lassen.

Also absolut letztmalig an die ewigen einstigen Kollegen im Gemeinderat: Lasst die Kirche und die Ortsvorsteher, wie wir es gewohnt sind, im Dorf!

GR. a.D. Prof. Fritz Chlebecek

Kierling