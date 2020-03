COVID EINS NEUN „SCHENKT" UNS EIN NEUES LEBEN

DAS MYSTERIÖSE FIEBER LÄHMT DIE ÜBERPRODUKTION

DRÄNGT UNS ZU LÄNGST WILLKOMM'NER REDUKTION

LEHRT UNS VERSTEHEN, ALLES GEH’N ZU LASSEN

WAS WIR NICHT WIRKLICH ZWINGEND BRAUCHEN

UND DAS ZU TUN WOZU WIR WIRKLICH TAUGEN

ES ÖFFNET UNS DIE BISHER FEST VERSCHLOSS'NEN AUGEN

UM AUS DEN TIEFEN DER VERIRRUNG AUFZUTAUCHEN

DAS WAS VERLANGT GEWESEN IST VON UNS DER KREATUR

WAS UNS SO HEILIG SCHIEN

MAN MERKT ES SCHON

NATUR

DIE BISHER VON UNS ALLEN SCHWERST BEDRÄNGTE

SEITDEM DIE SCHLOTE NICHT MEHR RAUCHEN

ATMET SIE SICHTBAR AUF

UND HILFT UNS ALS VON IHR DURCH UNS SO „FIEBERHAFT" BESCHENKTE

ENDLICH UND ENDGÜLTIGER ZU ERWACHEN

WAS WAR SCHEINT SCHON WIE LÄNGST GEWESEN

WAS G'RAD GESCHIEHT ES BRINGT UNS ZU VERSTAND

UM DAS EINST ABVERLANGTE NICHT MEHR ABZUWEHREN

DIE GUTE TAT, DIE WIR DEM SCHÖPFER SCHULDEN

DER UNS ERSCHUF ZU SEINEN EHREN

UM LETZLICH UNSERN WAHNSINN ZU ERDULDEN

IST DIESES FIEBER LETZTLICH GOTTGESANDT ?

WORAN WIR GLAUBTEN FÜHRTE UNS IN DEN RUIN

SEHT DOCH : WIR ATMEN ENDLICH WIEDER REINE LUFT

KEIN FEINSTAUB MEHR UM SPÄTER DARAN ZU ERSTICKEN

WIR KÖNNEN FROHEN HERZENS

AUS MENSCHENTLEERTEN METROPLEN FLIEH’N

ZURÜCK VORAN DORTHIN WO UNS DER FREUND ERWARTET

WO GÄRTEN BLÜH’N UND TIERE FRIEDLICH WEIDEN

WO WIR MIT EINEM FROHEN LACHEN

JEDWEDEN NEUEN TAG ZU NEUEM GLÜCK ERWACHEN

ALLES WIE SELBSTVERSTÄNDLICH TUN

NICHTS MEHR ALS WÄREN WIR VERSTUMMT ERLEIDEN