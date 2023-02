Der Hauptplatz ist kein Bauplatz

1. Böswillige Unterstellung: Dass alle Anrainer am Hauptplatz prinzipiell gegen alles seien, wie einst z.B. gegen den Hundertwasserbrunnen, ist eine böswillige Unterstellung. Erstens war immer schon ein Brunnen auf dem Hauptplatz. Vor Jahrzehnten ging es also nur um die Frage, welchen Künstler man beauftragen solle. Die Anrainer waren unterschiedlicher Meinung. Ich war z.B. für Hundertwasser. Dass heute viele Anrainer hier leben, die damals noch nicht hier gelebt haben, und dass viele der damaligen Gegner heute nicht mehr (hier) leben, wird von Vertretern der Gemeinde nicht erwähnt. Das derzeitige Bauprojekt ist dagegen ein neuer, unnötiger Nutzbau, der noch dazu genau dort errichtet werden soll, wo vermutlich einmal der erste bekannte barocke Brunnen stand.

2. Arglistige Täuschung: Sowohl die Architektin DI Simsek-Lenk von NÖ Gestalten als auch Dr. Fürst von der Hundertwasser Privatstiftung sprechen von Täuschung und haben daher ihre Zustimmung zu dem Projekt zurückgezogen. Es ist also nicht verwunderlich, wenn die Anrainer nicht sofort laut protestiert haben, wenn sogar die zugezogenen Sachverständigen getäuscht werden konnten. In unserem Fall hat die Gastronomin anfangs bei uns angefragt, ob ein Raum, der von der Apotheke zur COVID-Testung genutzt wird, einmal zu vermieten sei. Man benötige einen Wasseranschluss. Wir gingen davon aus, dass sie den Raum nutzen wollen, um von da aus z.B. Eis auf dem Hauptplatz zu verkaufen. Wir stellten ihr die Vermietung des Raumes in Aussicht, wenn er nicht mehr von der Apotheke benötigt würde. Zu diesem Zeitpunkt war der Bau eines Café-Hauses mitten auf dem Hauptplatz mit Toiletten (also auch mit Wasseranschluss) für uns noch unvorstellbar.

3. Zerstörung des Ortsbildes: Die Behauptung, dass das geplante Bauwerk das Ortsbild nicht beeinträchtige, ist falsch. Die Behörden argumentieren nämlich nur mit der Sichtachse Rathaus – Kirche und schweigen sich bis heute über die Tatsache aus, - obwohl wir von Anfang an darauf hingewiesen haben -, dass die Sichtachse Landstraße – Renaissanceensemble komplett verstellt werden wird. Da der Öffentlichkeit vonseiten der Behörde auch nie eine dreidimensionale Darstellung des Gebäudes auf dem Hauptplatz aus allen Blickrichtungen vorgelegt wurde, ist die Täuschung wohl nicht unabsichtlich passiert.

4. Verweigerung der Information: Zahlreiche Briefe an Vertreter der Gemeinde und der BH blieben entweder überhaupt unbeantwortet oder wurden so beantwortet, dass auf wesentliche rechtliche Einwände nicht eingegangen wurde. Lt. Rechtsauskunft bei dem Experten für NÖ Baurecht hätte ein Informationsverfahren jedenfalls wegen der näher situierten Nachbarn stattfinden müssen, was aber nicht der Fall war. Die 10 Meter-Ausnahme sei bei einem Projekt, von dem jedenfalls Emissionen ausgehen können und auch werden, nicht anwendbar und demgemäß gesetzwidrig. Die Bestimmung § 21 Abs. 4 Z. 2 der NÖ BO greife nur dann, wenn eine Verletzung von Nachbarrechten denkunmöglich bzw. auszuschließen wäre. Vielleicht reagiert niemand auf diesen Einwand, weil es Verfahrensfehler gegeben hat, die einen Baustopp sehr wohl rechtfertigen würden.

5. Der Hauptplatz ist kein Bauplatz. Es ist das Recht der Gemeindepolitiker, einen Platz in eine Fußgängerzone oder in einen Parkplatz umzuwidmen. Das Herzstück des zentralen historischen Platzes einer Stadt in einen Bauplatz umzuwidmen, ist aber etwas völlig anderes. Dass ein Bauwerk mitten auf dem Stephansplatz auch dann nicht errichtet werden darf, wenn der Wiener Gemeinderat das einstimmig beschlossen hätte, gilt auch analog für den Zwettler Hauptplatz. Gemeinderatsbeschlüsse dieser Art sind ungültig, wenn sie die Zerstörung eines Kulturgutes zur Folge haben, das schon viele Kriegszüge u.Ä. unbeschadet überlebt hat. Wenn der Gemeinderat wissen möchte, wie man mit historischen Plätzen umzugehen hat, sollte er einmal einen parteiübergreifenden Ausflug z.B. nach Triest oder Rom machen.

Bernhard Hölzl, ein Anrainer

Leserbrief zum Artikel " Gegenstimmen zu Café-Neubau: "Warum erst jetzt?" "