Man installiert in den Gemeinden eine Apotheke und nimmt durch das im ländlichen Bereich unsinnige Apothekergesetz den Landärzten ihren Nebenverdienst betreffend Hausapotheke weg. Obwohl man weiß, dass diese mehr leisten müssen als Großstadtärzte, sie brauchen ein geländegängiges Auto, um mehrere Kilometer auch im Winter ihre Krankenbesuche zu machen.

Aber was bedeutet das für die Patienten? Man muss 3 bis 6 Kilometer mit dem Rezept in die Apotheke mit der Hoffnung, dass das Medikament auf Lager ist. Besonders betroffen sind Alleinstehende, die ohne finanziellen Verlust nicht zu ihrem Rezept kommen. Entweder sie gehen zu Fuß, falls sie nicht gehbehindert sind, oder wenn sie ein Auto haben mit Fieber zur Apotheke fahren was nicht empfehlenswert ist.

In Altlengbach waren zwei Ärzte mit Hausapotheke die Jahrzehntelang einwandfrei und patientenfreundlich funktionierte, aber durch die Installierung einer Apotheke wurde denen die Hausapotheke durch Klage der Apotheke, pochend auf das Apothekergesetz weggenommen, obwohl die Mehrheit der Einwohner für die Beibehaltung der Hausapotheken waren, aber das interessiert anscheinend niemanden. Denn nicht der Mensch, sondern Macht und Geld zählt.

Horst Mislik, Neustift-Innermanzing

Beitrag zur anhaltenden Diskussion über die Schließung der Hausapotheke in Altlengbach, über die in den vergangenen Wochen in der NÖN berichtet wurde.