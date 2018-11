Die nur marginal veränderte Gemeindeverwaltung selbst überdauert bereits mehrere Legislaturperioden. Das liegt vor allem an der kompetent-starken Führung durch die Amtsdirektion, und der stabilen und konsequenten Arbeit der Gemeinde-MitarbeiterInnen. Dagegen steht die von ÖVP Mandataren dominierte politische Gemeindeführung seit mehr als zehn Jahren in deren Schatten.

Landwirtschaftspolitik geht kaum über Besamungszuschläge und Diskussionen um den einen oder anderen Güterweg hinaus. Wirtschaftspolitik steckt bei repräsentativen Betriebseröffnungen und mühsamen Diskussionen um kleine Erleichterungen für heimische Betriebe fest. Bildungspolitik bleibt bei Diskussionen um Betriebsausstattung hängen. Akut infrastrukturelle Probleme werden von den Grünen als Themenführer eskaliert, und deren verwandte Konzepte zur Anbindung der Peripherie ans Ortszentrum wird unter Applaus aller Parteien von der SPÖ zu deren Kernkompetenz geadelt. Öffentlichkeitsarbeit wird von Geburtstags-, Sport- und anderen Ehrungen dominiert und als ausreichend abgehakt.

Bleibt die Stadterneuerung mit Begegnungszone und allen diesbezüglichen Neben-Projekten. Hier heben sich die große Dynamik, qualitätsvoll breite Kooperationsbereitschaft und strukturierte Arbeit der Verantwortlichen markant und positiv ab.

Hinter verschlossenen Türen des ÖVP-Ortsvorstandes wird nun indirekt entschieden, welcher Weg nach Christoph Trampler und dessen Vize Birgit Ressl eingeschlagen wird. Gibt es konsequenterweise den Weg der erfolgreichen, neuen, türkisen ÖVP, auch wenn damit persönliche Interessen und Eitelkeiten hintenangestellt werden müssen, oder bleibt es wie in den letzten zehn Jahren bei der altschwarzen, unkreativen Kurzzeit-Erbfolge-Prozedur?

So oder so – spätestens bei den Wahlen 2020 werden die Konsequenzen sichtbar. Rückkehr von abgespaltenen Bürgerlisten, indirekt gestärkte Oppositionsparteien, Misstrauensanträge und andere Polarisierungen sind bei den aufgeschlossenen, knapp 6.000 Purgstallern nicht auszuschließen. Es wird also Mut und Weitsicht brauchen, sowie Aufgabe der langjährigen Beratungsresistenz. Alles Zutaten für eine sachliche und kluge (Personal-)Politik. Dabei muss man die kritischen Stimmen in den eigenen Reihen fördern und nicht abwürgen. Dann besteht die Hoffnung, wieder Stabilität und Berechenbarkeit in einer neuen – hoffentlich türkisen – Purgstaller ÖVP zu etablieren.

Guenther A. Teufl, Purgstall

Leserbrief zum Bericht „Der Rücktritt ist eingereicht“ in der Erlauftaler NÖN Woche 47/2018.