Heute fand ich auf „meinem Bankerl“ am Hubertusweg vor der Sparkassensiedlung Hollabrunn einen gelben Stein mit der Aufschrift „You are my sunshine“ und einer Schneckensonne drauf. Da ich nicht in Facebook bin, wusste ich vorerst nichts mit dem Stein anzufangen, außer, ihn meinem Urenkelkind Emilia zu schenken, da sie ja mein Sonnenschein ist. Doch dass das nicht das Richtige ist, merkte ich, als ich den Stein drehte und die Facebook-Notizen fand. A 2020 4/20 (Herkunftsgemeinde Grabern) steht darauf.

Der Stein bringt mir sicher Glück, denn er befand sich auf meiner Bankgarnitur mit dem Stein, den ich zum Runden von der Gemeinde gespendet erhielt.

Elisabeth Schöffl-Pöll, Hollabrunn

